El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

El día de hoy, 19 de junio de 2026, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 32 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 62% por la mañana y disminuyendo hasta un 35% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que la jornada sea más llevadera. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 22 km/h. Este viento moderado proporcionará un alivio agradable ante las altas temperaturas, especialmente en las horas de la tarde, cuando se espera que la velocidad del viento alcance su máximo, llegando a 36 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es perfecto para quienes planean pasar el día en la playa o realizar actividades recreativas en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes altas, pero sin afectar la claridad del día. La temperatura comenzará a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando los 27 grados a última hora, lo que permitirá disfrutar de una velada cálida y agradable.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento que aportará frescura. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece el inicio del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.