El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

El día de hoy, 19 de junio de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 38% por la mañana y descendiendo a un 22% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que las actividades al aire libre sean más agradables. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente en las horas pico, cuando la temperatura alcance su punto máximo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 23 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con velocidades de hasta 45 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Este viento también podría generar algunas rachas más fuertes, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos o actividades deportivas, no deberían verse afectados por el tiempo. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten la superficie, contribuyendo a un ambiente veraniego típico de esta época del año.

A medida que se acerque la tarde, el sol se ocultará a las 21:46, marcando el final de un día soleado y caluroso. La noche se presentará con temperaturas más frescas, alrededor de 29 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable. En resumen, el día de hoy en Carmona será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.