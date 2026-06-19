El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

El día de hoy, 19 de junio de 2026, se espera en Cabra un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 25 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00.

Durante la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 22 grados, con un aumento gradual que alcanzará los 34 grados en las horas más cálidas de la tarde, entre las 16:00 y las 18:00. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 45% y el 35%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que variarán entre 7 y 12 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 33 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, contribuirá a la sensación de frescura en las horas más calurosas, especialmente en las zonas abiertas y expuestas al sol.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Las probabilidades de tormenta también son inexistentes, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas de mayor calor, ya que las temperaturas pueden resultar incómodas para algunas personas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:41. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche, lo que proporcionará un alivio del calor diurno.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se presenta ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo mayormente despejado. Se aconseja a los habitantes disfrutar de este día soleado, tomando las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.