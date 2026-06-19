El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

Hoy, 19 de junio de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en ciertos momentos. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados y alcanzarán un máximo de 36 grados en la tarde, lo que sugiere un día caluroso y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% y descendiendo a un 25% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 11 km/h en la mañana, aumentando a 24 km/h por la tarde. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas más abiertas. Sin embargo, se espera que las rachas de viento sean más intensas, alcanzando hasta 46 km/h en la tarde, lo que podría generar algunas ráfagas notables.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que es un día ideal para actividades al aire libre. Los residentes pueden disfrutar de paseos, picnics o cualquier actividad que implique estar en contacto con la naturaleza sin preocuparse por el mal tiempo.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará aún más, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:46. Las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo de hoy en Las Cabezas de San Juan será predominantemente soleado, con temperaturas altas y un viento moderado que podría ofrecer un alivio del calor. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, así que no olviden protegerse del sol y mantenerse hidratados.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.