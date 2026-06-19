El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

El día de hoy, 19 de junio de 2026, Bormujos se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 36 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa comenzará en un 62% por la mañana, disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación térmica más agradable a medida que las temperaturas aumenten. A las 14:00 horas, se prevé que la temperatura alcance los 34 grados, y en su punto más alto, a las 17:00 horas, se espera que llegue a los 36 grados. Por la noche, las temperaturas descenderán, situándose en torno a los 28 grados a las 23:00 horas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que variarán en dirección y velocidad a lo largo del día. Por la mañana, el viento soplará del oeste a una velocidad de 16 km/h, aumentando a 25 km/h en las horas posteriores. Durante la tarde, se espera que el viento cambie a dirección sur, alcanzando velocidades de hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Bormujos pueden disfrutar de un día seco y soleado. Esta ausencia de lluvia, combinada con las altas temperaturas, sugiere que es un buen momento para actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares en jardines.

El amanecer se producirá a las 07:03 horas y el ocaso a las 21:48 horas, brindando una larga jornada de luz solar. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y utilicen protección solar, especialmente durante las horas más calurosas del día. En resumen, el tiempo de hoy en Bormujos se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del verano, con cielos despejados y temperaturas cálidas que invitan a salir y disfrutar del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.