El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

El día de hoy, 19 de junio de 2026, Bailén se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 38 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 25% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 35% hacia el final del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de calor. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo del día, garantiza que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 21 y 30 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance el día. Este viento, aunque moderado, proporcionará un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas de la tarde, cuando se prevé que el calor sea más intenso. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 22 km/h, lo que contribuirá a una sensación más fresca en comparación con la temperatura real.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la claridad del cielo. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los hermosos paisajes que rodean Bailén.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y agradable. La combinación de temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves hace de este un día perfecto para disfrutar del verano en Bailén. Los residentes y visitantes pueden aprovechar al máximo este clima favorable, recordando siempre la importancia de mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.