El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

El día de hoy, 19 de junio de 2026, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 27 grados a la 01:00 y 26 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura seguirá bajando, alcanzando los 24 grados a las 03:00 y 23 grados a las 04:00.

Durante el día, se espera que las temperaturas continúen su descenso, con un máximo de 35 grados a las 16:00 horas. La tarde será cálida, pero con un ligero aumento en la sensación de frescura hacia la noche, cuando la temperatura caerá a 30 grados a las 12:00 y 31 grados a las 22:00. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 39% a las 23:00.

El viento será un factor notable a lo largo del día, con rachas que alcanzarán hasta 39 km/h en las primeras horas. A medida que avanza la jornada, la velocidad del viento variará, con ráfagas de hasta 37 km/h a las 21:00. La dirección del viento cambiará entre el sureste y el sur, lo que podría aportar una sensación de frescura en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Baeza podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y agradable.

A lo largo del día, el cielo experimentará algunas variaciones, con la aparición de nubes altas en las horas de la mañana y la tarde, pero sin afectar la claridad general del cielo. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes y la arquitectura de Baeza.

Con el orto programado para las 06:50 y el ocaso a las 21:39, los habitantes de Baeza tendrán la oportunidad de disfrutar de largas horas de luz solar. Este clima favorable invita a salir, explorar y disfrutar de la belleza de la ciudad, ya sea paseando por sus calles históricas o disfrutando de un café en alguna de sus terrazas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.