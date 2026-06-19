El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

El día de hoy, 19 de junio de 2026, se presenta en Baena con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 35% y descendiendo hasta un 20% en las horas pico, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. Sin embargo, la combinación de cielos despejados y temperaturas elevadas hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 16 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 37 km/h por la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se anticipan precipitaciones, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de tormentas es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado. A lo largo de la jornada, la visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los paisajes de la región sin obstáculos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 20 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:41. La noche se presentará fresca y agradable, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará algo de frescura. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se protejan del sol y se mantengan hidratados para aprovechar al máximo este espléndido día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.