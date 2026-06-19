El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

Hoy, 19 de junio de 2026, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 24 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 32 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y soleado.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 56% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles de alrededor del 35% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a una sensación de calor, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 8 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más fuerte en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución, especialmente en actividades náuticas o al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no hay riesgo de tormentas o chubascos, lo que permitirá disfrutar de un día soleado sin interrupciones. Las condiciones climáticas son perfectas para paseos por la playa, picnics en el parque o cualquier actividad que implique estar al aire libre.

A medida que el día avance hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados hacia la tarde y bajando a 22 grados al caer la noche. El cielo seguirá despejado, ofreciendo una hermosa vista del atardecer, que se espera que ocurra a las 21:52. La noche será agradable, con temperaturas suaves que invitan a disfrutar de cenas al aire libre o paseos nocturnos.

En resumen, el tiempo en Ayamonte para hoy es perfecto para disfrutar de un día de verano, con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia. Es una oportunidad ideal para aprovechar al máximo el sol y las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.