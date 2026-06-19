El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

El día de hoy, 19 de junio de 2026, Arahal se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que oscilarán entre los 26 y 37 grados , siendo las horas más cálidas entre las 14:00 y las 17:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 51% por la mañana y descendiendo hasta un 21% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste con velocidades que variarán entre 3 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se producirán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Arahal tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas más intensas, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La ausencia de lluvia también sugiere que el suelo se mantendrá seco, lo que podría ser un factor a considerar para los agricultores de la zona.

A medida que el sol se ponga, alrededor de las 21:45, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un respiro del calor diurno. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 28 grados , lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

En resumen, el tiempo en Arahal para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo mayormente despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que utilicen protector solar si planean estar expuestos al sol durante las horas más calurosas del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.