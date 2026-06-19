El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Andújar según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 19 de junio de 2026, Andújar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y 25 grados a las 02:00. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, llegando a los 40 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% a la medianoche y descendiendo a un 14% hacia el final de la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la falta de humedad podría hacer que el tiempo sea más tolerable para los habitantes y visitantes de la ciudad. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.
En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del oeste y del sureste a lo largo del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 1 y 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 19 km/h en las horas más cálidas. Este viento ligero podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque no será suficiente para mitigar completamente el calor.
Respecto a la probabilidad de precipitaciones, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que no habrá interrupciones por tormentas o lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.
A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la claridad del cielo. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y luminoso.
En resumen, Andújar vivirá un día caluroso y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero es fundamental mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más cálidas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.
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