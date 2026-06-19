El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

El día de hoy, 19 de junio de 2026, Almonte se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 35 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% por la mañana y descendiendo a un 29% en las horas más cálidas. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del día con mayor comodidad. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se anticipa que sople de dirección predominantemente oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente, especialmente en las zonas más abiertas. Este viento también podría ser un alivio para quienes se encuentren realizando actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones son perfectas para paseos, deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un día en familia.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:49. La noche será tranquila y fresca, ideal para actividades nocturnas o para relajarse al aire libre.

En resumen, Almonte disfrutará de un día soleado y cálido, con condiciones perfectas para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar al máximo este clima favorable, manteniendo siempre la hidratación y la protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.