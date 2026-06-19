El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

El día de hoy, 19 de junio de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 31 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 60% por la mañana y disminuyendo a medida que la temperatura aumenta, alcanzando niveles más bajos en las horas de mayor calor, alrededor del 40% al mediodía. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más cálida, por lo que se recomienda a los habitantes de Aljaraque que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 20 km/h. Las rachas de viento pueden ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más fuerte en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución si se realizan actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de actividades recreativas o eventos al aire libre.

El ocaso se producirá a las 21:51, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 26 grados hacia el final del día. En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.