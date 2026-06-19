El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

El día de hoy, 19 de junio de 2026, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando hasta los 37 grados en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 38% por la mañana y descendiendo a un 21% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la falta de humedad excesiva podría hacer que el calor sea más llevadero para los habitantes de la localidad. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre, para evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 39 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. A pesar de la brisa, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado. A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los residentes de La Algaba disfruten de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:48 horas.

Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en los parques locales. Sin embargo, es fundamental recordar la importancia de mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día. En resumen, el tiempo de hoy en La Algaba promete ser cálido y soleado, perfecto para disfrutar de las actividades veraniegas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.