El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

El día de hoy, 19 de junio de 2026, Alcalá la Real se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del sol.

Las temperaturas serán cálidas, comenzando en torno a los 24 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales del día. Este calor será más pronunciado entre las 15:00 y las 18:00 horas, cuando se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 33 grados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose alrededor de los 26 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 44% por la mañana y disminuyendo hasta un 22% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante la tarde. Sin embargo, la llegada de la noche traerá consigo un ligero aumento en la humedad, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del sureste y del norte. Las velocidades del viento oscilarán entre 1 y 16 km/h, con ráfagas más intensas que podrían alcanzar hasta 35 km/h en las horas de mayor actividad. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que los habitantes de Alcalá la Real podrán disfrutar de un día seco y soleado. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que es ideal para actividades al aire libre y eventos sociales. Además, la probabilidad de tormentas es igualmente baja, lo que refuerza la estabilidad del tiempo para hoy.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para el 19 de junio de 2026 se presenta como un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.