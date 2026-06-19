El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de junio

El día de hoy, 19 de junio de 2026, Alcalá de Guadaíra se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, lo que contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 22 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se prevé que se registren hasta 37 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 44% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más bajos en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida. A medida que el sol se eleva, la combinación de calor y humedad podría generar un ambiente caluroso, especialmente en las horas de mayor temperatura, entre las 15:00 y las 18:00 horas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, el viento será ligero, alcanzando velocidades de hasta 15 km/h, pero se intensificará por la tarde, con ráfagas que podrían llegar a los 45 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas más abiertas y expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Alcalá de Guadaíra podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y cálido.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más frescos alrededor de los 31 grados hacia la tarde-noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra alrededor de las 21:47. La noche será tranquila, con temperaturas que continuarán bajando, ofreciendo un respiro del calor del día.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Alcalá de Guadaíra, con un tiempo cálido y soleado, sin riesgo de lluvia y con un viento que, aunque fuerte en algunos momentos, proporcionará un alivio del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-18T20:57:12.