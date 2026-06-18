El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio

El día de hoy, 18 de junio de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% y descendiendo a un 20% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del día con mayor comodidad. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 22 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas de la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 36 km/h, lo que podría ser notable en espacios abiertos.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una excelente noticia para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:46. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando unos agradables 27 grados hacia la medianoche, lo que hará que la velada sea placentera.

En resumen, Utrera vivirá un día soleado y caluroso, con cielos despejados y vientos moderados que ayudarán a mitigar el calor. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, así que no olvides aplicar protector solar y mantenerte hidratado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.