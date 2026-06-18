El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio

El día de hoy, 18 de junio de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 25 grados a media tarde.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 36 grados , lo que indica un día caluroso. Es recomendable que los habitantes de Tomares tomen precauciones ante el calor, especialmente en las horas centrales del día, cuando la radiación solar es más intensa. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 21% y el 50%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 27 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría generar una sensación refrescante en medio del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, ya que podrían afectar a estructuras ligeras y provocar la caída de ramas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá a los residentes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes y reuniones familiares en parques o jardines.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 21:47, ideal para quienes deseen salir a contemplar el paisaje.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.