El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio

El día de hoy, 18 de junio de 2026, San Juan de Aznalfarache se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas y descenderán ligeramente hasta los 23 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo alrededor de las 06:00 horas, manteniéndose en 23 grados.

A partir de las 08:00 horas, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 26 grados a las 09:00 horas. Durante la tarde, el calor se intensificará, alcanzando un máximo de 37 grados a las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que oscilará entre el 21% y el 49% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

El viento soplará predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas de viento más fuertes, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los parques de la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 27 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:47 horas. En resumen, el día de hoy en San Juan de Aznalfarache se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado que invitan a aprovechar al máximo el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.