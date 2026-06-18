El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio

La jornada del 18 de junio de 2026 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 26 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 25 grados a las 03:00 y 24 grados a las 04:00.

A partir de las 06:00, la temperatura se estabilizará en torno a los 23 grados, manteniéndose en este rango hasta las 08:00. Durante la mañana, la humedad relativa será moderada, comenzando en un 33% y aumentando ligeramente hasta un 58% a las 08:00. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser un poco más fresca en las primeras horas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 19 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el viento cambie de dirección hacia el oeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 23 km/h entre las 10:00 y las 11:00. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

A partir de las 10:00, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 29 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 38 grados a las 17:00. La tarde será calurosa, con temperaturas que se mantendrán por encima de los 30 grados hasta las 20:00. La humedad relativa disminuirá a medida que la temperatura aumente, alcanzando un mínimo del 20% a las 17:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de La Rinconada podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. El ocaso se producirá a las 21:48, marcando el final de un día soleado y cálido. En resumen, el 18 de junio será un día ideal para disfrutar del aire libre, con cielos despejados y temperaturas cálidas que invitan a salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.