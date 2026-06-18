El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio

El día de hoy, 18 de junio de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 27% y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero sin llegar a niveles que puedan resultar incómodos. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre. No se prevén lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento soplará desde el sureste en las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 23 km/h. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará, predominando del este y luego del oeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 30 km/h en la tarde. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas pico.

En cuanto a la calidad del aire, se espera que sea buena, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la ciudad. Las condiciones climáticas son propicias para realizar actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o simplemente disfrutar de una comida en una terraza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 21:42. La noche se presentará despejada, lo que permitirá observar un cielo estrellado, ideal para quienes disfrutan de la astronomía o simplemente de una velada al aire libre.

En resumen, Puente Genil disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas elevadas y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para aprovechar al máximo las actividades al aire libre y disfrutar de la belleza del entorno natural.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.