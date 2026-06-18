El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio

El día de hoy, 18 de junio de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas más cálidas, especialmente entre las 17:00 y 18:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% por la mañana y descendiendo hasta un 16% en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de la localidad que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con una velocidad que oscilará entre 1 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 33 km/h por la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda tener cuidado con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones son perfectas para paseos, picnics o cualquier evento al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 21:40 horas. La visibilidad será excelente durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y una brisa agradable. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y protejan su piel del sol, aprovechando al máximo este día soleado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.