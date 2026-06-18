El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio

El día de hoy, 18 de junio de 2026, Pozoblanco se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la tarde.

A partir de la tarde, se espera un ligero aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas continuarán su tendencia ascendente, alcanzando un máximo de 36 grados hacia las 5 de la tarde, lo que podría generar una sensación de calor intenso. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% por la mañana y descendiendo hasta un 16% en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 18 km/h durante la mañana y la tarde. Hacia la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 71 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en medio del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas ráfagas podrían ser más notorias en áreas abiertas y expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

La tarde se presentará con temperaturas agradables, descendiendo a 33 grados hacia las 6 de la tarde y finalizando el día en torno a los 25 grados a las 11 de la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:45, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del aire libre en Pozoblanco, con un tiempo cálido y mayormente despejado, ideal para actividades familiares o deportivas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.