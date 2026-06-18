El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio

El día de hoy, 18 de junio de 2026, Palma del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 21 grados a media mañana.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 38 grados en las horas más cálidas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 19% y el 58%, lo que podría generar una sensación térmica más intensa. Es recomendable que los habitantes de Palma del Río tomen precauciones ante el calor, especialmente en las horas centrales del día, cuando la exposición al sol puede ser más intensa.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Se prevé que sople desde el norte, con velocidades que alcanzarán hasta los 23 km/h en las horas de la tarde. Este viento podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes. En general, la velocidad del viento variará a lo largo del día, siendo más suave por la mañana y aumentando a medida que se acerque la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

La puesta de sol se producirá a las 21:45, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y cielos despejados. Con la llegada de la noche, las temperaturas comenzarán a descender, proporcionando un alivio bienvenido tras un día caluroso. En resumen, el tiempo de hoy en Palma del Río será perfecto para disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.