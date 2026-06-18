El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Los Palacios y Villafranca según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 18 de junio de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el transcurso de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 27 grados , descendiendo gradualmente a 26 grados a la 01:00 y 25 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 37 grados a las 17:00, lo que sugiere un día caluroso.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 39% a la medianoche y descendiendo a un 32% hacia el mediodía. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 12 y 21 km/h en las primeras horas, aumentando a 38 km/h hacia las 17:00. Esta brisa podría ofrecer algo de alivio ante el calor, especialmente en las áreas más abiertas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas de viento pueden ser más intensas en momentos puntuales, por lo que se aconseja precaución, especialmente en actividades al aire libre.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo, aunque es recomendable protegerse del sol, dado el alto índice de radiación solar que se anticipa.
A medida que el día avanza, el cielo seguirá despejado hasta el atardecer, que se producirá a las 21:46. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 28 grados a las 22:00 y continuando su descenso durante la noche. En resumen, se prevé un día soleado y caluroso en Los Palacios y Villafranca, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precauciones ante el calor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.
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