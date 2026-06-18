El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio

El día de hoy, 18 de junio de 2026, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 03:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 25-26 grados, proporcionando un tiempo cálido y agradable.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 22% a medianoche y aumentando gradualmente hasta un 36% a las 03:00. Sin embargo, a lo largo del día, la humedad se mantendrá en niveles relativamente cómodos, oscilando entre el 20% y el 29%, lo que contribuirá a una sensación de calor moderada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 12 km/h durante la madrugada, aumentando a 18 km/h a medida que avanza el día. A lo largo de la jornada, el viento cambiará de dirección, predominando del noreste y alcanzando velocidades de hasta 21 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Osuna pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en el exterior.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 36 grados a las 17:00 horas. Sin embargo, hacia el final de la jornada, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 34 grados a las 21:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:43, marcando el final de un día soleado y cálido.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.