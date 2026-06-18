El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio

El día de hoy, 18 de junio de 2026, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 42% por la mañana y disminuyendo a un 22% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. A pesar de las altas temperaturas, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día. Esto significa que los habitantes de Morón pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 16 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento alcance rachas de hasta 42 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas. La dirección del viento cambiará a oeste en la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica.

A lo largo del día, el cielo experimentará algunas variaciones, con la aparición de nubes altas en las horas de la tarde, aunque estas no afectarán la claridad del cielo ni la radiación solar. La temperatura comenzará a descender hacia la tarde, estabilizándose en torno a los 35 grados a las 19:00 horas, y posteriormente bajará a 30 grados al caer la noche.

La puesta de sol se producirá a las 21:44, marcando el final de un día cálido y despejado. En resumen, Morón de la Frontera disfrutará de un día ideal para actividades al aire libre, con un tiempo cálido, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.