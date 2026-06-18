El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio

El día de hoy, 18 de junio de 2026, Montilla disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan en un rango cálido, comenzando en 26 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 36 grados hacia las 17:00 horas. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones adecuadas, como mantenerse hidratados y usar protector solar.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 30% y descendiendo a un 15% en las horas más cálidas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. A medida que avance la tarde, la humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo un día seco, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 16 km/h. Durante la mañana, el viento será más fuerte, alcanzando hasta 16 km/h, lo que puede proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, a medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa en las horas de la tarde.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la claridad del sol. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un día ideal para actividades al aire libre. Los amantes de la naturaleza y los deportes podrán aprovechar este clima favorable para realizar excursiones, paseos o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En resumen, Montilla experimentará un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento suave, será un día perfecto para salir y disfrutar del buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.