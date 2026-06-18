El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio

El día de hoy, 18 de junio de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando hasta los 31 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y veraniego.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 56% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar niveles más bajos, alrededor del 20% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Moguer tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 23 km/h. Durante la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes en las horas de mayor actividad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La ausencia de nubes significativas permitirá disfrutar de un cielo despejado y soleado, ideal para quienes buscan aprovechar el día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 16 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:50, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.