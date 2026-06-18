El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio

El día de hoy, 18 de junio de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas y descenderán gradualmente hasta alcanzar los 21 grados a las 06:00 horas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados entre las 16:00 y 17:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 22% y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Martos tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La combinación de altas temperaturas y baja humedad puede resultar en un tiempo seco, por lo que es importante mantenerse hidratado.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también es recomendable tener cuidado con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por las ráfagas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá que los eventos al aire libre se desarrollen sin contratiempos. La noche caerá con temperaturas que rondarán los 29 grados a las 22:00 horas, manteniendo un ambiente cálido y agradable.

El orto se producirá a las 06:53 y el ocaso a las 21:40, lo que proporcionará una larga jornada de luz solar. En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.