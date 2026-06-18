El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marchena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 18 de junio de 2026, Marchena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 37% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que no resultarán incómodos para los habitantes. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 32 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, lo que ayudará a mitigar un poco el calor. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 50 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco en comparación con las altas temperaturas.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille intensamente, lo que es perfecto para disfrutar de actividades como paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.
A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:45. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 28 grados hacia la noche, lo que hará que la velada sea agradable y propicia para salir a cenar o disfrutar de un paseo nocturno.
En resumen, Marchena vivirá un día caluroso y soleado, con condiciones ideales para disfrutar del aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor y aprovechen al máximo las agradables condiciones climáticas que se presentarán hoy.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.
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