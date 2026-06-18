El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio

Hoy, 18 de junio de 2026, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente la atmósfera. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00, y continuarán bajando hasta alcanzar los 24 grados en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, el termómetro comenzará a ascender, alcanzando los 32 grados hacia el mediodía. La sensación térmica será cálida, con una humedad relativa que oscilará entre el 37% y el 50%, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más alta de lo que realmente es. La brisa del sur-suroeste, que soplará a velocidades de entre 16 y 24 km/h, proporcionará algo de alivio, especialmente durante las horas más calurosas.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 36 grados a las 15:00 horas. A pesar del calor, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin previsión de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que es un día ideal para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 29 grados a las 22:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. La brisa del sur seguirá soplando, aunque con menor intensidad, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

El ocaso se producirá a las 21:47, ofreciendo un espectáculo visual con los colores del atardecer. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un momento perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza o de una cena al aire libre.

En resumen, hoy en Mairena del Aljarafe se prevé un día cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 36 grados, y sin posibilidad de lluvia. La brisa del sur-suroeste aportará un toque fresco, haciendo que el calor sea más llevadero.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.