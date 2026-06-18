El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio

Hoy, 18 de junio de 2026, Mairena del Alcor disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas y descenderán gradualmente a lo largo de la mañana, alcanzando los 23 grados a las 07:00 horas.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten, alcanzando un máximo de 37 grados hacia las 18:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 19% y el 41%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de Mairena del Alcor que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 15 y 25 km/h. A lo largo del día, se prevén ráfagas más intensas, especialmente en las horas de la tarde, donde se podrían registrar vientos de hasta 45 km/h. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones, combinada con el cielo despejado, hará de este un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, ya sea en familia o con amigos.

Los amaneceres en Mairena del Alcor serán especialmente hermosos, con el sol saliendo a las 07:01 y poniéndose a las 21:46, brindando largas horas de luz natural. Este es un momento perfecto para disfrutar de paseos al atardecer, cuando las temperaturas comiencen a descender y el ambiente se vuelva más agradable.

En resumen, el tiempo de hoy en Mairena del Alcor se presenta como un día cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.