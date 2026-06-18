El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio

El día de hoy, 18 de junio de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 22 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 35% y el 47%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Sin embargo, la brisa suave del sur, con velocidades que rondarán entre los 4 y 14 km/h, proporcionará un alivio agradable durante las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de un paseo por el parque, una comida al aire libre o cualquier otra actividad que requiera un buen tiempo.

Durante la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se anticipa que esto afecte la claridad del día. Las temperaturas se mantendrán cálidas hasta el ocaso, que se espera que ocurra a las 21:41. La noche traerá consigo un ligero descenso en la temperatura, con mínimas que rondarán los 17 grados , lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

En resumen, Lucena vivirá un día de verano típico, con cielos despejados, temperaturas cálidas y una brisa suave. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas son favorables y no se prevén interrupciones por lluvias. Aprovecha este hermoso día para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.