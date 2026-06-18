El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio

El día de hoy, 18 de junio de 2026, Lora del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y 25 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 24 grados a las 03:00 y 23 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, el termómetro se estabilizará en 22 grados, manteniéndose en este rango hasta las 07:00. Durante la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 22 grados a las 08:00 y subiendo gradualmente hasta llegar a los 27 grados a las 10:00. El tiempo se mantendrá mayormente soleado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 35% a las 00:00 y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 54% a las 08:00. Sin embargo, se espera que la sensación de calor sea notable, especialmente durante las horas centrales del día, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo de 39 grados a las 17:00. A lo largo de la tarde, la humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h a las 19:00, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Lora del Río podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. El ocaso se producirá a las 21:46, marcando el final de un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de la vida nocturna y las actividades al aire libre en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.