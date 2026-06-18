El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Linares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 18 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 37 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura será de 29 grados, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando los 26 grados a las 02:00 y 03:00.
A medida que avanza la mañana, las temperaturas continuarán bajando hasta llegar a los 24 grados a las 05:00 y 23 grados a las 06:00. Sin embargo, a partir de las 07:00, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 21 grados. A medida que el día avanza, se espera que las temperaturas suban considerablemente, alcanzando un pico de 37 grados a las 17:00 y manteniéndose en 36 grados durante las horas siguientes.
La humedad relativa será baja, comenzando en un 19% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles cómodos, alrededor del 14% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque las temperaturas serán elevadas, la sensación térmica podría ser más llevadera debido a la baja humedad.
En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el este, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán vientos de hasta 14 km/h, aumentando a 28 km/h hacia la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.
No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Linares podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable tomar precauciones ante el calor intenso, como mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de temperatura.
En resumen, el tiempo en Linares para hoy será mayormente despejado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para protegerse del calor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.
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