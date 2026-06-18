El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio

El día de hoy, 18 de junio de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas en algunos momentos del día. Desde la madrugada, las temperaturas han comenzado a descender ligeramente, comenzando en 25 grados y alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento de temperatura es característico de la época estival, y se recomienda a los habitantes que tomen precauciones para evitar golpes de calor, especialmente durante las horas pico.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% y disminuyendo a lo largo del día hasta llegar a un 22% en la tarde. Esta disminución en la humedad puede contribuir a una sensación térmica más cálida, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de entre 7 y 11 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente en la tarde con ráfagas que podrían alcanzar hasta 33 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes que podrían afectar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es recomendable estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

La salida del sol se producirá a las 07:04 y se espera que se ponga a las 21:46, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de actividades al aire libre. Durante la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo mayormente despejado. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.