El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio

El día de hoy, 18 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Jaén, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 36 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 36 grados.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 18% por la mañana y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Jaén que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Durante las primeras horas del día, el viento será más fuerte, alcanzando hasta 14 km/h, pero se irá suavizando a medida que avance la tarde. Esto podría ofrecer un ligero alivio ante el calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, se espera que a partir de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, haya una ligera posibilidad de nubes altas, aunque no se anticipa que estas generen lluvias.

La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de que será un día tranquilo en términos meteorológicos. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes y actividades al aire libre sin inconvenientes.

En resumen, hoy en Jaén se presenta un día ideal para disfrutar del sol y las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol, dado el calor que se espera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.