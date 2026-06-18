El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio

Hoy, 18 de junio de 2026, Isla Cristina disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 29 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque 29 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 47% por la mañana y descendiendo a un 37% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 37 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Es recomendable que quienes planeen pasar tiempo en la playa o realizar actividades al aire libre tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas de viento más fuertes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de un día de playa o realizar excursiones en la naturaleza. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la costa.

A medida que avance la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, aunque algunas nubes altas podrían aparecer, especialmente hacia el ocaso, que se producirá a las 21:52. La temperatura comenzará a descender gradualmente, pero se mantendrá agradable, rondando los 24 grados en las horas de la tarde.

En resumen, el tiempo en Isla Cristina para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la playa, paseos por la naturaleza o simplemente relajarse al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.