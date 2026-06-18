El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio

El día de hoy, 18 de junio de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% por la mañana y descendiendo hasta un 19% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la falta de humedad excesiva podría hacer que el calor sea más llevadero. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 17 y 25 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En las horas de la tarde, se anticipa que el viento alcance rachas de hasta 43 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas ráfagas que podrían ser incómodas para quienes se encuentren en espacios abiertos.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de un día en el parque, realizar deportes o simplemente pasear por la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 27 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:47. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de las actividades al aire libre en Dos Hermanas, con un tiempo cálido y soleado que invitará a salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.