El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio

Hoy, 18 de junio de 2026, Coria del Río se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado y agradable. A medida que avance el día, se espera que el cielo presente algunas nubes altas y poco nuboso en las horas centrales, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad.

Las temperaturas serán bastante cálidas, comenzando en torno a los 27 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 37 grados en la tarde. Este aumento de temperatura se sentirá especialmente en las horas cercanas al mediodía, donde se recomienda tomar precauciones para evitar golpes de calor, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. La temperatura comenzará a descender ligeramente hacia la tarde, pero se mantendrá en niveles agradables.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 39% y descendiendo a niveles más bajos a medida que la temperatura aumenta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Sin embargo, la combinación de sol y brisa suave hará que el tiempo sea más llevadero.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría generar un ambiente más fresco en las horas de la tarde, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, Coria del Río disfrutará de un día cálido y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que busquen sombra durante las horas más calurosas del día. Con un cielo despejado y temperaturas elevadas, será un día perfecto para disfrutar del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.