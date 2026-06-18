El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio

El día de hoy, 18 de junio de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 27 grados , descendiendo ligeramente a 26 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 20 grados hacia las 7 de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados a las 6 de la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 25% por la mañana y aumentando hasta un 44% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación térmica algo más elevada, especialmente durante las horas pico de calor. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, asegura que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 1 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor intenso.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la luminosidad del sol. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda tomar precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas. La puesta de sol se espera para las 21:44, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y sol en Córdoba.

En resumen, el tiempo en Córdoba para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para protegerse del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.