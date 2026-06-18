El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio

Hoy, 18 de junio de 2026, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 36 grados , lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% por la mañana y descendiendo hasta un 22% en las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de la localidad que tomen precauciones para evitar golpes de calor, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, especialmente si se está en áreas abiertas o en actividades que requieran estabilidad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 29 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:48 horas.

En resumen, el día de hoy en Castilleja de la Cuesta se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y mayormente soleado. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.