El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio

Hoy, 18 de junio de 2026, Cartaya se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el transcurso de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y soleado. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 24 grados a las 2 de la tarde, antes de estabilizarse en torno a los 31 grados durante las horas más cálidas del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 45% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 63% hacia el final de la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, no se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se prevé que las rachas de viento alcancen hasta 36 km/h por la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planean actividades en la playa o deportes al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, ofreciendo un espectáculo estelar a medida que el sol se ponga a las 21:52. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia la medianoche, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable y templada.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave. Es un día perfecto para salir a pasear, disfrutar de la playa o simplemente relajarse en el jardín. Con la ausencia de lluvias y un ambiente mayormente soleado, los habitantes de Cartaya pueden aprovechar al máximo este hermoso día de junio.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.