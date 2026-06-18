El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio

El día de hoy, 18 de junio de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% por la mañana y descendiendo hasta un 20% en las horas pico de calor. Esto podría generar una sensación térmica algo más elevada, por lo que se recomienda a los habitantes de Carmona tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La hidratación será clave para evitar cualquier malestar por el calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría aportar un alivio momentáneo al calor, aunque también se recomienda tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los planes al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las condiciones pueden cambiar.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes altas, pero sin afectar la claridad del día. La puesta de sol está programada para las 21:46, ofreciendo un espectáculo visual que promete ser espectacular, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de los colores del ocaso.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se aconseja a los ciudadanos disfrutar del día, pero siempre con precauciones ante el calor y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.