El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio

Hoy, 18 de junio de 2026, se espera un día mayormente despejado en Cabra, con cielos limpios que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente a 24 grados en la primera hora del día. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% y descendiendo a un 16% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Cabra que tomen precauciones adecuadas, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección variable, predominando del norte y del oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos o actividades deportivas, pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a la radiación solar, que será alta, por lo que se aconseja el uso de protector solar y ropa adecuada para evitar quemaduras.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados hacia las 22:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se espera que ocurra a las 21:41. La noche será cálida, con temperaturas que rondarán los 27 grados a medianoche.

En resumen, el día de hoy en Cabra se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, sin riesgo de lluvias. Se recomienda a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para protegerse del calor y aprovechar al máximo este espléndido día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.