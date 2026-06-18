El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio

El día de hoy, 18 de junio de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 36 grados, lo que sugiere un ambiente caluroso ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% por la mañana y descendiendo a un 22% en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones adecuadas, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se anticipa que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las áreas más abiertas. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes que podrían presentarse en la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la luminosidad del día.

La puesta de sol se producirá a las 21:46, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y cielos despejados. Para aquellos que planean disfrutar de la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados hacia la medianoche, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo un cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el día al máximo, manteniendo siempre la hidratación y la protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.