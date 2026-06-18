El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio

El día de hoy, 18 de junio de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 25 grados a media tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 28% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que es ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando a 24 km/h hacia la tarde. Esta brisa proporcionará un alivio refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día. La racha máxima de viento podría alcanzar los 45 km/h en la tarde, lo que podría ser notable, pero no se anticipan condiciones adversas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad en las primeras horas y un leve aumento al 5% en la franja de la tarde, aunque esto no debería afectar la planificación de actividades al aire libre.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se espera que llegue a los 36 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, estabilizándose en torno a los 31 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 21:48, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.