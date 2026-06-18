El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio

El día de hoy, 18 de junio de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 29 grados , descendiendo ligeramente a 28 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 21 grados a las 7 de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados en las horas pico de la tarde, entre las 5 y las 6 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 20% por la mañana y descendiendo hasta un 13% en las horas más cálidas. Esto, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del este, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 8 km/h durante la mañana y la tarde. Sin embargo, se anticipa un aumento en la intensidad del viento hacia la tarde, alcanzando rachas de hasta 21 km/h, especialmente en las horas cercanas al ocaso. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

El orto se producirá a las 6:51 de la mañana y el ocaso a las 21:41 de la noche, brindando una larga jornada de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 30 grados a las 8 de la tarde.

En resumen, Bailén disfrutará de un día caluroso y soleado, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.