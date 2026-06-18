El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de junio

El día de hoy, 18 de junio de 2026, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, alcanzando temperaturas agradables. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 27 grados , que irá descendiendo ligeramente hasta los 25 grados a las 02:00 horas, y luego continuará bajando hasta los 19 grados a las 07:00 horas.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando los 34 grados en las horas pico de la tarde, entre las 16:00 y 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que se mantendrá en torno al 29% durante la mañana y que descenderá a un 16% en las horas más cálidas, lo que generará una sensación de calor moderado.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 20 km/h. En las primeras horas de la mañana, se prevé que el viento alcance una velocidad de 20 km/h, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Sin embargo, se espera que en la tarde, especialmente entre las 14:00 y 15:00 horas, el viento pueda intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo ante el calor.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa ninguna lluvia durante el día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Baeza podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la arquitectura de la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:39 horas. En resumen, el tiempo en Baeza para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado que invitará a salir y disfrutar del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-17T20:57:12.